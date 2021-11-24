Вероятный канцлер Германии Шольц подарил Меркель куст кизила

Фото: Bundesregierung

Лидер социал-демократической партии Олаф Шольц подарил куст кизила врио канцлера Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает Bild в среду, 24 ноября.

Высота растения составляет около метра, подарок был преподнесен на последнем заседании кабинета министров. Подарок, согласно данным издания, носит символическое значение.

Кизил должен расти в «кислой» почве — sauer по-немецки — что созвучно фамилии мужа канцлера Йоахима Зауэра. Меркель также подарили букет цветов, отмечает Bild.

Фото: twitter/MiRo_SPD

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Аналогичные уведомления получили вице-премьер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.

24 ноября СМИ сообщили, что новое правительство Германии готово к диалогу с Россией и считает двусторонние отношения глубокими. Берлин, как уточняется, осознает важность стабильных отношений и готов к конструктивному диалогу.

Новое правительство будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Европейского союза (ЕС). Германия уважает соседей по ЕС, а также партнеров на востоке и в центре Европы, следует из договора.