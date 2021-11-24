Пьяный мужчина пытался «прорваться» в посольство США через КПП в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Девятинском переулке, дом 8 Карта всех событий

Пьяный мужчина без определенного места жительства пытался пройти через КПП в посольство США в Москве. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября, в Девятинском переулке, дом 8. По словам собеседника «ВМ», охранник посольства пожаловался сотрудникам правоохранительных органов о незваном госте, который пытался пройти через КПП на территорию посольства США.

Прибывшие силовики задержали мужчину. Им оказался 57-летний уроженец Курской области без определенного места жительства.

Вскоре ему вызвали скорую. Его госпитализировали с предварительным диагнозом — сильная интоксикация алкоголем.

В четверг, 24 июня, силовикам поступила информация, что на территорию посольства США на Новинском бульваре проник неизвестный.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что служба безопасности посольства задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию американского представительства.

Задержанный заявил, что он что хочет политического убежища в США и состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неврологическом диспансере.