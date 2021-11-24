Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве пенсионерки в Подмосковье

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 84-летней женщины-инвалида в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в среду, 24 ноября.

— По версии следствия, с января 2018 года обвиняемый по договоренности со своей знакомой осуществлял уход за ее престарелой матерью — инвалидом первой группы, которая в силу возраста и состояния здоровья не могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. 3 ноября 2020 года мужчина находился в квартире потерпевшей в городском округе Воскресенск Московской области, — рассказала представитель ведомства.

Он, предположительно, задушил жертву на почве неприязненных отношений, подчеркнула она. Уголовное дело направлено в Мособлсуд для рассмотрения по существу, заключила Григорьева.

12 ноября в СК сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки и ее ребенка в Оренбургской области. По данным следствия, 12 ноября в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркино Оренбургской области, обнаружены тела 20-летней девушки и ее трехлетнего ребенка с колото-резаными ранами на родителе и удушья на ребенке.

Вскоре по подозрению в совершении преступлении был задержан 25-летний житель того же села. По версии СК, он из ревности убил свою супругу и ребенка, после чего скрылся.

Следователи провели допрос подозреваемого, ведомство намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. При мужчине обнаружили нож, которым он, как предполагается, мог совершить одно из убийств.