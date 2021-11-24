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Росстат зафиксировал рост цен на бензин и дизельное топливо

Иван Юминов

Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на бензин и дизельное топливо
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Средняя розничная цена на дизельное топливо в России выросла с 15 по 22 ноября на 55 копеек. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в среду, 24 ноября.

Темпами, превышающими 30 копеек, дизель дорожает четвертую неделю подряд. Топливо с конца сентября подорожало до 52,65 рубля за литр.

При этом средняя стоимость бензина за минувшую неделю выросла на 12 копеек до 49,62 рубля за литр. Наибольшую динамику показала цена литра бензина Аи-98 — она достигла 58,56 рубля, увеличившись на 20 копеек.

Рост цен на бензин за прошлую неделю зафиксирован в 70 центрах субъектов России. Больше всего он подорожал в Улан-Удэ — на 1,1 процента, Назрани и Волгограде — на 0,7 процента, отмечается на сайте Росстата.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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