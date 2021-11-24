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ЦОДД перенастраивает светофоры в Москве для тех, кто выезжает на вылетные магистрали

Дарья Чентаева

Город
ЦОДД перенастраивает светофоры в Москве для тех, кто выезжает на вылетные магистрали
Фото: twitter.com/gucodd

Дежурная смена центра организации дорожного движения (ЦОДД) перенастраивает светофоры. Для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали устанавливают более длинный зеленый свет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В настоящее время в столице работает 21 экипаж Дорожного патруля. Специалисты оказывают помощь забуксовавшим в сугробах автомобилям, разбирают ДТП, регулируют движения в самых сложных местах.

Также сотрудники патруля следят за расписанием столичного транспорта и просят горожан по возможности пользоваться им, так как средняя скорость у городского транспорта на выделенных полосах выше, чем у личных машин на 25 процентов.

В ведомстве отмечают, что ни в и в коем случае не следует садиться за руль машины с летними шинами, передают в Telegram-канале.

Ранее ЦОДД попросил автолюбителей в Москве по возможности перенести вечерние поездки на более позднее время в связи с неблагоприятными погодными условиями.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности до полудня 25 ноября из-за сильного ветра и гололеда.

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