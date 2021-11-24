ЦОДД перенастраивает светофоры в Москве для тех, кто выезжает на вылетные магистрали
Дежурная смена центра организации дорожного движения (ЦОДД) перенастраивает светофоры. Для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали устанавливают более длинный зеленый свет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
В настоящее время в столице работает 21 экипаж Дорожного патруля. Специалисты оказывают помощь забуксовавшим в сугробах автомобилям, разбирают ДТП, регулируют движения в самых сложных местах.
Также сотрудники патруля следят за расписанием столичного транспорта и просят горожан по возможности пользоваться им, так как средняя скорость у городского транспорта на выделенных полосах выше, чем у личных машин на 25 процентов.
В ведомстве отмечают, что ни в и в коем случае не следует садиться за руль машины с летними шинами, передают в Telegram-канале.
Ранее ЦОДД попросил автолюбителей в Москве по возможности перенести вечерние поездки на более позднее время в связи с неблагоприятными погодными условиями.
До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности до полудня 25 ноября из-за сильного ветра и гололеда.