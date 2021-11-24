Кремль рассказал о самочувствии Путина после назальной вакцины от COVID-19

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Президент России Владимир Путин не испытал побочных эффектов после вакцинации назальным препаратом от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 24 ноября.

— Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие, — рассказал представитель Кремля.

Препарат впрыснули главе государства в носоглотку и нос на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт», уточнил он. Путин не зафиксировал побочных эффектов или повышения температуры, приводит слова Пескова РИА Новости.

24 ноября Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.