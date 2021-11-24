Остановку «Производственная улица» перенесли на новое место из-за ремонтных работ

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Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

С 25 ноября остановка «Производственная улица» переносится на новое место из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 ноября.

Отмечается, что остановка «Производственная улица» для автобусов № 707, 729 и 734 переносится на новую дорогу. Это связано с реконструкцией Производственной улицы, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

20 ноября в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что остановку общественного транспорта для автобусов и электробусов «Метро «Бауманская» вернули на прежнее место. Остановка располагается возле дома № 5 на Бакунинской улице города, в сторону движения к улице Спартаковская.

17 ноября сообщалось, что Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) в Москве собрал за прошедшие месяцы 2021 года почти 400 современных остановок общественного транспорта. В ведомстве отметили, что в скором времени новые остановочные пункты установят на улицах города.