Остановку общественного транспорта «Метро Бауманская» вернули на прежнее место

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Бакунинская улица, 5 Карта всех событий

Остановку общественного транспорта для автобусов и электробусов «Метро «Бауманская» вернули на прежнее место. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 20 ноября остановка «Метро «Бауманская» для автобусов и электробусов «м3», «т22», «т25», «т88» и «н3» переносится на прежнее место — на 120 м вперед, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Остановка располагается возле дома № 5 на Бакунинской улице города, в сторону движения к улице Спартаковская.

17 ноября сообщалось, что Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) в Москве собрал за прошедшие месяцы 2021 года почти 400 современных остановок общественного транспорта. В ведомстве отметили, что в скором времени новые остановочные пункты установят на улицах города.

Заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Максим Ликсутов добавил, что власти Москвы нацелены на снижение среднего времени ожидания общественного транспорта и увеличение уровня комфорта пассажиров.