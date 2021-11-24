Стали известны сроки избрания Шольца новым канцлером Германии

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Заседание Бундестага, на котором Олафа Шольца изберут новым канцлером Германии, состоится не позднее 8 декабря. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в среду, 24 ноября.

При этом при определенных обстоятельствах избрание политика может произойти уже 6 декабря. Данные сроки не позволят нынешней врио канцлера Ангеле Меркель побить рекорд Гельмута Коля по времени пребывания у власти, отмечает Spiegel.

24 ноября Шольц подарил куст кизила Меркель. Высота растения около метра, подарок был преподнесен на последнем заседании кабинета министров.

Подарок, согласно данным издания, носит символическое значение. Кизил должен расти в «кислой» почве — sauer по-немецки — что созвучно фамилии мужа канцлера Йоахима Зауэра.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Аналогичные уведомления получили Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.