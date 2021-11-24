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Шольц объявил о формировании правящей коалиции в Германии

Иван Юминов

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Шольц объявил о формировании правящей коалиции в Германии
Фото: Instagram / olafscholz

Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию в Германии. Об этом заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц в среду, 24 ноября.

— Коалиция из СДПГ, «Зеленых» и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней, — отметил Шольц в эфире YouTube-канала Handelsblatt.

24 ноября СМИ сообщили, что заседание Бундестага, на котором Шольца изберут новым канцлером Германии, состоится не позднее 8 декабря. При этом при определенных обстоятельствах избрание политика может произойти уже 6 декабря. Данные сроки не позволят нынешней врио канцлера Ангеле Меркель побить рекорд Гельмута Коля по времени пребывания у власти.

24 ноября Шольц подарил куст кизила Меркель. Высота растения около метра, подарок был преподнесен на последнем заседании кабинета министров.

Подарок, согласно данным издания, носит символическое значение. Кизил должен расти в «кислой» почве — sauer по-немецки — что созвучно фамилии мужа канцлера Йоахима Зауэра.

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