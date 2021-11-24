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Рогозин запланировал назвать модули РОСС в честь регионов России

Иван Юминов

Технологии
Рогозин запланировал назвать модули РОСС в честь регионов России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Модули перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) могут быть названы в честь регионов страны. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 24 ноября.

— У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и тому подобное, — отметил Рогозин в Twitter.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

24 ноября ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» стартовала с Байконура с узловым модулем «Причал» для МКС. Модуль расширит возможности дополнительного наращивания российского сегмента МКС за счет наличия множества стыковочных узлов.

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