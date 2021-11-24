Модуль российского сегмента МКС «Причал» стартовал на ракете с Байконура

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Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» стартовала с Байконура с узловым модулем «Причал» для МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в среду, 24 ноября.

— Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» 24 ноября 2021 года в 16:06:35 по московскому времени. Для 2021 года это будет 19-й космический старт российских ракет-носителей и второй российский модуль, запущенный к Международной космической станции, — говорится в сообщении.

Модуль расширит возможности дополнительного наращивания российского сегмента МКС за счет наличия множества стыковочных узлов, объяснили в госкорпорации. «Прогресс М-УМ» доставит на борт станции около 700 килограммов различных грузов, отмечается на сайте Роскосмоса.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.