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При крушении лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант

Юлия Курганова

В мире
При крушении лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант
Фото: youtube.com

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в водах пролива Па-де-Кале у берегов страны перевернулась лодка с мигрантами, в результате 31 человек погиб.

Всего в лодке находилось 33 мигранта, двое выжили, за их жизнь борются медики.

Отмечается, что среди погибших пять женщин, одна из которых была беременна, а также маленькая девочка.

Дарманен сообщил, что полицейские задержали четверых перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию, сообщает телеканал BFM.

Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами. Операция призвана не допустить миграционного кризиса. Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

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