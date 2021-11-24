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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами

Евгений Белоусов

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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами
Фото: president.gov.ua

В Киеве объявили о начале спецоперации на белорусско-украинской границе из-за ситуации с мигрантами. Операция призвана не допустить миграционного кризиса. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Спецоперация называется «Полесье». Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

— На сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину, и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке, — приводятся слова первого замглавы погранслужбы Украины Владимира Никифоренко в сообщении.

Отмечается, что в охране белорусско-украинской границы будут активно применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения. Основная цель операции, уточняют в пресс-службе, не допустить пересечения мигрантами границы и попадания их на территорию Украины.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

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