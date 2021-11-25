Синоптики сообщили москвичам о погоде 25 ноября

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В четверг, 25 ноября, активные атмосферные фронты покинут территорию столичного региона, атмосферное давление подрастет до нормальных значений, а формированием погодных условий займется антициклон, с центром над Каспием. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс один-три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт из-за влажно-прохладной погоды. В такую погоду обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Тем, кто зависит от перемены погоды, следует выполнять рекомендации врача, лечить уже имеющиеся заболевания, поддерживать организм витаминами, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой или делать зарядку по утрам.

Синоптик предупредил об аномальном тепле в центре Европейской России. В самом конце ноября ожидается повышение дневных температур до пяти градусов тепла, что на пять градусов выше нормы.