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Программа StartHub.Moscow стала лауреатом премии Investment Leaders Award 2021

Евгений Белоусов

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Программа StartHub.Moscow стала лауреатом премии Investment Leaders Award 2021
Фото: Pexels

Столичный проект поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow победил в номинации «Лучшая программа венчурного финансирования» премии Investment Leaders Award 2021.

Вручение премии Investment Leaders Award проводится впервые. В экспертный состав, определяющий победителей, вошли представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской биржи, агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» и других предприятий. Организаторы премии планируют ежегодно вручать ее самым успешным участникам рынка инвестиций, а также привлекать внимание частных инвесторов и делового сообщества и способствовать развитию бизнеса в России.

Сама программа StartHub.Moscow была запущена в феврале этого года, она помогает перспективным проектам находить финансирование и развиваться.

— По итогам первого потока программы и успешной работы с инвесторами 25 участников впервые получили выручку от реализации своих проектов, а 43 увеличили свою прибыль в несколько раз, — передает слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 24 ноября, стало известно, что Москва заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

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