Назван законный метод получения прав собственности на заброшенный дом

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Для получения права собственности на заброшенный жилой дом необходимо прожить в здании 18 лет, регулярно и в срок оплачивать счета по коммунальным платежам, следить за состоянием участка и самой постройки, а после доказать в суде отсутствие хозяев. Об этом рассказали юридические эксперты в четверг, 25 ноября.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский объяснил, что в большинстве случаев оставленные владельцами дома располагаются в селах или деревнях. Также встречаются случаи, когда единственный хозяин умирает, и наследство остается ничейным. Однако при получении права собственности на такое жилье необходимо убедиться, что им действительно никто не владеет.

При этом Гражданский кодекс разрешает гражданам занять оставленный дом и открыто в нем жить.

— Если за 15 лет не объявляются законные претенденты на право собственности, то у человека появляется возможность стать официальным собственником недвижимости. Доказать факт постоянного проживания в суде, который и выдаст право собственности, можно платежками за ЖКХ, фотографиями и показаниями соседей, — уточнил Сосновский.

Адвокат Андрей Саунин добавил, что указанный период стартует лишь тогда, если в первые три года владелец дома не заявил об истребовании из чужого незаконного владения.

— Получается, что в течение целых 18-ти лет владение должно быть непрерывным, открытым и добросовестным, — сказал эксперт.

Саунин заключил, что в случае смерти хозяина объекта и отсутствия наследников имущество становится выморочным. Тогда муниципальные органы власти обладают правом оформить заброшенный дом в собственность, передает РИА Новости Недвижимость.

До этого стало известно, что москвичи смогут оформить в собственность комнаты в зданиях бывших общежитий, а также составить договоры социального и краткосрочного найма.