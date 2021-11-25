Один человек погиб в результате задымления на шахте в Кемеровской области

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Один человек погиб в результате задымления на шахте «Листвяжная» в городе Белово под Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Сергея Цивилева в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что число пострадавших увеличилось до 43.

— По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлены 43 пострадавших, два — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб, — заявили в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент на месте случившегося работает оперативный штаб, возглавляемый Цивилевым. Также на шахте 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России эвакуируют горняков. Для подкрепления вызваны еще семь подразделений ведомства.

— На место происшествия также вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту, — заключили в сообщении.

Инцидент произошел 25 ноября на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области стала воспламенившаяся угольная пыль.