Минюст определил порядок предоставления услуг ПФР до 2022 года

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Министерство юстиций РФ определило порядок оказания госуслуг Пенсионным фондом России (ПФР) до конца года. Так, до 1 января 2022 года граждане смогут обратиться в учреждение только по предварительной записи. Необходимые услуги будут предоставлять по электронной почте.

Среди таких услуг числится установление страховых и накопительных пенсионных выплат, льгот по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной выплаты, а также компенсации безработным трудоспособным россиянам, которые ухаживают за нетрудоспособным лицом.

По предварительной записи граждане смогут получить различные услуги. Среди них оформление материнского капитала, компенсация стоимости оплаты проезда к месту отдыха, установление доплаты к пенсионным выплатам и многие другие, говорится в документе.

23 ноября Государственная дума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации до 2024 года. Законопроектом предусматривается, что доходы бюджета ПФР на 2022 год составят около 10,032 триллиона рублей, на 2023-й — 10,592 триллиона, а на 2024-й — 1,075 триллиона.

Расходы при этом оцениваются в объеме 10,155, 10,574 и 11,167 триллиона соответственно.