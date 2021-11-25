Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура поручила проверить информацию о блогере, справившем нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура поручила проверить информацию о блогере, справившем нужду на стенд с фото ветерана ВОВ
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Прокуратура инициировала проверку информации о блогере, который справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в столичном районе Измайлово и выложил видео в интернет. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются, — заключила собеседница «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в столичном районе Измайлово. Блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Информация об этом случае появилась в СМИ утром 25 ноября. После этого видео из аккаунта блогера было удалено.

18 ноября калужская полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Снимок девушки с задранной юбкой был опубликован в социальной сети. В свою очередь в УМВД по Калужской области сообщили, что сотрудниками ведомства фото было найдено в ходе мониторинга интернета.

Читайте также:
Блогеры Ветераны Прокуратура
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте