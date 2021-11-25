Прокуратура поручила проверить информацию о блогере, справившем нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Прокуратура инициировала проверку информации о блогере, который справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в столичном районе Измайлово и выложил видео в интернет. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются, — заключила собеседница «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в столичном районе Измайлово. Блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Информация об этом случае появилась в СМИ утром 25 ноября. После этого видео из аккаунта блогера было удалено.

18 ноября калужская полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Снимок девушки с задранной юбкой был опубликован в социальной сети. В свою очередь в УМВД по Калужской области сообщили, что сотрудниками ведомства фото было найдено в ходе мониторинга интернета.