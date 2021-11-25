Эксперт прокомментировал снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Японии

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Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов оценил ситуацию со значительным снижением случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Японии.

По его словам, вирус действительно может «самоуничтожиться» в процессе изменений.

— Вирус может мутировать до такой степени, что он становится не таким контагиозным и патогенным. Собственно, это судьба всех вирусов, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Он напомнил, что в период волн гриппа в 1970-х годах многие средства массовой информации наводили панику и писали о том, что умрет большое количество людей. Но теперь грипп стал обычной респираторной инфекцией, с которой мы обычно сталкиваемся два раза в год.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Японии значительно снизилась после того, как штамм «дельта» самоликвидировался. 24 ноября в Токио было зафиксировано всего пять случав коронавируса за сутки, что является минимальным числом заражений за год. В целом по стране отмечено 77 случаев коронавируса.

Японские специалисты отмечают, что победить вирус удалось благодаря массовой вакцинации и ограничительным мерам.