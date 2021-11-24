Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минимальный уровень заражений коронавирусом за год отмечен в Токио

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Минимальный уровень заражений коронавирусом за год отмечен в Токио
Фото: Pixabay

Пять случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Токио, что является минимальным числом заражений за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в среду, 24 ноября.

В целом по стране отмечено 77 случаев COVID-19, но в 31 из 47 префектур не выявлено ни одного случая. При этом за последние сутки в Японии от COVID-19 скончались два человека, а 58 пациентов находятся в тяжелом состоянии, отмечает Kyodo News.

4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов.

1/3
2/3
3/3

За последние сутки в России выявили 33 558 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом у 6,5 процента пациентов не было клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице зафиксировали 2533 новых случая COVID-19.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Япония
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте