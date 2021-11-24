Минимальный уровень заражений коронавирусом за год отмечен в Токио

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Пять случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Токио, что является минимальным числом заражений за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в среду, 24 ноября.

В целом по стране отмечено 77 случаев COVID-19, но в 31 из 47 префектур не выявлено ни одного случая. При этом за последние сутки в Японии от COVID-19 скончались два человека, а 58 пациентов находятся в тяжелом состоянии, отмечает Kyodo News.

4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов.

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За последние сутки в России выявили 33 558 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом у 6,5 процента пациентов не было клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице зафиксировали 2533 новых случая COVID-19.