Врач назвал самые опасные новогодние украшения

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, какие новогодние украшения могут быть опасны для здоровья.

Наибольшую опасность, по словам специалиста, представляют пластиковые игрушки.

— Пластик — потенциально опасный материал. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций, — отметил врач в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что елочные украшения из пластика не должны иметь резкого запаха.

Гирлянды лучше покупать в специализированном магазине. Они не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка — хорошо держаться. Если при включении в розетку появляется сильный химический запах, гирлянду необходимо утилизировать.

До этого профессиональный эксперт по елям Олег Давидов рассказал, какую елку лучше выбрать: живую или искусственную. По словам эксперта, главным преимуществом натуральной елки в доме является хвойный запах.