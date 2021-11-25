Не стесняйтесь поджигать: почему искусственная елка лучше живой

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За последний месяц в Москве заметно увеличился спрос на искусственные елки. По сравнению с прошлым годом он стал больше в 2,5 раза. При этом люди скупают весьма дорогие деревья. Насколько оправдан такой выбор, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный эксперт по елям Олег Давидов.

Главным преимуществом натуральной елки в доме является хвойный запах, напомнил специалист:

— Он дарит ощущение праздника и чудес. Хвойный аромат не только приятен, но и полезен: вечнозеленые деревья выделяют в воздух эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием и используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции.

К тому же натуральная ель «напоминает детство», дарит неповторимое ощущение волшебства. Да и стоимость живого дерева может быть намного ниже, чем искусственного, говорит эксперт:

— Получить натуральную новогоднюю елку можно только, если ее срубили. Соответственно, навредили природе ради нескольких дней праздника. Это главный минус покупки живой елки.

Вечнозеленая красавица в квартире будет зеленой совсем недолго: за время праздников она пожелтеет и осыплется.

Людям, решившимся на покупку живой ели, кроме кучи сухих иголок на ковре, следует остерегаться еще и аллергии. Кроме того, хвоя в доме может нарушать сон. Особенно не понравится это семьям с маленькими детьми — у малышей пропадет желание спать.

Другой существенный недостаток — это пожароопасность. Надо быть очень осторожными с гирляндами и новогодними огоньками.

Один из главных плюсов искусственного дерева — как раз отсутствие иголок на полу, отмечает Давыдов:

— Елка не будет осыпаться, а значит, время для уборки после праздников сократится. Использовать искусственную елку можно многократно. Это не только экономит бюджет, но и время, которое приходится тратить на выбор натурального дерева. Стоимость елей и живых, и искусственных выросла в среднем на 30 процентов. Если в минувшем году живое дерево можно было приобрести в среднем за 1,5 тысячи рублей, то теперь цены стартуют от трех-четырех тысяч.

Что касается искусственных красавиц, по словам эксперта, цены здесь еще выше. Клиент платит за долговечность и многократное использование товара, поясняет собеседник «ВМ»:

— Искусственную ель можно купить и за 1000 рублей. Но это будет опасное, некачественное изделие с дурным запахом. Ель из дешевого сырья сразу себя выдаст. Она будет пахнуть химикатами, ветки и иголочки могут осыпаться. Следует выбирать литые елки, которые на 100 процентов повторяют форму настоящего дерева и отличаются реалистичностью. Веточки из литых материалов упругие, выдерживают гирлянды и игрушки, сохраняют свою форму спустя десятилетия.

Эксперт обратил внимание на то, что стоимость качественной литой ели сегодня начинается от 12 тысяч рублей. Чем больше украшений и декора на дереве, тем цена выше. Также, по словам Давыдова, имеют значение размер и объем ели:

— При выборе дерева внимательно осмотрите, надежно ли крепятся ветки к стволу, иголочки не должны быть мятыми. Проведите по дереву рукой: если никакие детали не осыпаются, то можно смело покупать.

При выборе материала учитывайте его нетоксичность, пожаробезопасность и отсутствие пластмассового запаха. Самые экономичные модели — ПВХ–ели. Иголочки толщиной до 2,5 мм мягкие и не колются. Ели из лески находятся в средней ценовой категории. Их веточки напоминают сосновые, они очень пушистые и объемные, отмечает эксперт:

— Самые пожаробезопасные и прочные, а также гипоаллергенные ели изготовлены из литой резины. Их веточки с мягкой хвоей выглядят натурально и почти не отличаются от живых. Однако такие модели относятся к дорогостоящему сегменту. Их стоимость стартует от 20 тысяч рублей и выше.

Срок службы искусственной красавицы зависит от условий хранения, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Елку нельзя заворачивать в целлофановую упаковку и прятать где-нибудь в гараже. Ее надо хранить в картонной коробке в темном и сухом месте. Ну и наконец, последний важный пункт — это безопасность. В первую очередь не стесняйтесь и подожгите зажигалкой: если иголки начали сворачиваться под воздействием пламени — перед вами некачественный товар.

В последние годы накануне праздников открывается немало интернет-магазинов, которые предлагают «несуществующие товары», предупредил Давыдов:

— Мошенники создают сайты, соцсети, загружают снимки чужих елок, а мнимые покупатели клюют на эти объявления, на низкие цены.

Чтобы не попасться на обман, эксперт посоветовал пользоваться услугами только тех фирм, которые имеют историю и положительную репутацию. Он призвал не пересылать деньги третьим лицам, если «вам не продемонстрировали елку для детального осмотра».