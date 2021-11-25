Заслуженного тренера России Ильина увезли из зала суда за отказ надеть маску

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге заслуженный тренер по плаванию Александр Ильин отказался надеть медицинскую маску на заседании суда, из-за чего рассмотрение его дела перенесли, а самого тренера увезли в отделение полиции. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

25 ноября суд должен был рассматривать дело в отношении Ильина по административной статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Однако перед началом заседания он отказался надеть маску и был удален из зала суда. В суд вызвали полицию.

— Ильина увезли для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» — прим. «ВМ»). Судебное заседание отложено, — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Неприятности тренера начались 22 ноября. В тот день Алекандр Ильин и его подопечная трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова планировали вылететь из Петербурга после завершения соревнований. В аэропорту Ильин отказался надеть медицинскую маску.

После этого администрация вызвала сотрудников полиции, которые потребовали его соблюдать эпидемиологические меры.

В ответ на это Ильин «оказал неповиновение» полицейским. В отношении тренера составили административный протокол, который впоследствии был передан на рассмотрение в суд, сообщает ТАСС.