Столичные врачи вылечили еще 5161 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 5161 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в оперштабе столицы.

Таким образом, за весь период пандемии победить COVID-19 в Москве удалось 1 750 445 пациентам.

За минувшие 24 часа в столице выявили 3349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В больницу с этим диагнозом госпитализировано 865 человек. По данным на 25 ноября, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 624 пациента.

Еще 92 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

Всего в России за минувшие 24 часа выявили еще 33 796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов заявил, что коронавирус поражает самые уязвимые части конкретного организма и все больше маскируется под уже известные заболевания. Эксперт советует обращать внимание не только на повышенную, но и на пониженную температуру. Симптомом коронавируса остается и боль в горле, в настоящее время большая часть пациентов жалуется на боль задней части глотки. Также часто возникают нарушения со слухом, боль в мышцах.