Единый срок уплаты налога на имущество установят в России с 2022 года

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С 2022 года во всех субъектах Российской Федерации вводится единый срок уплаты налога на имущество и авансовых платежей. Соответствующие изменения внесены Московской городской думой в закон «О налоге на имущество организаций».

Уточняется, что это приведет процедуру в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации.

— Так, организации должны будут уплатить налог на имущество не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Авансовые платежи необходимо будет уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, — передает слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, новая норма уточнит порядок применения льгот по налогу на имущество, который исчисляется по кадастровой стоимости. После вступления в силу изменений налогоплательщик сможет воспользоваться льготой в течение всех месяцев, когда он имеет на нее право.

Также Мосгордума приняла изменения в закон «О транспортном налоге», согласно которым организации смогут использовать льготу по транспортному налогу в беззаявительном порядке, только на основании сведений, полученных налоговым органом.

Днем ранее, 24 ноября, сообщалось, что с нового года в Москве введут льготы по налогу на имущество для студенческих общежитий и дипломатических и международных организаций. Нововведение призвано стимулировать вузы строить новые здания общежитий, так как льгота будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2020 года.