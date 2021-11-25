Выставка работ Александра Иванова откроется в Третьяковской галерее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы».

Посетители увидят произведения искусства, в которых воплотились сложные художественно-философские искания художника в последнее десятилетие его жизни. Эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях.

Экспозиция посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскресения и включает сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы. Контрасты освещения и яркие цветовые акценты придают этим листам особый драматизм.

Среди эскизов, повествующих о смерти Иисуса, подлинным шедевром является сцена «Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на распятие». Напряженными контурами фигур, их движениями, жестами и экспрессией цветовых пятен передает Иванов чувства отчаяния, ужаса, горя.

Продолжают евангельское повествование композиции на сюжеты чудесного воскресения Христа, его явлений ученикам и вознесения.

Завершают выставку акварели на тему распространения по всему миру учения Христа — «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Апостол Павел крестит учеников в Эфесе».

В зале демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные эскизы.

Выставка открыта с 26 ноября по 15 мая 2022 года, сообщается на сайте галереи.

До 14 ноября в Третьяковской галерее проходила выставка «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа». Экспозиция отражала сложные художественно-философские поиски мастера, связанные с вопросами роли искусства и его воздействия на духовное преобразование мира.

Выставка «Чудеса и проповеди Христа» включала работы на темы крещения, призвания учеников, чудес, в том числе эскиз «Хождение по водам». Значительное место принадлежит акварельным листам со сценами бесед, пророчеств, проповедей, среди них «Христос и самарянка», «Христос и Никодим», «Проповедь Христа в храме».