Государственная кадастровая оценка недвижимости завершилась в Москве

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В Москве прошла государственная кадастровая оценка (ГКО). В ходе нее было оценено семь миллионов объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, ГКО позволит сформировать новую базу для расчета налога на имущество, земельного налога и платежей за городскую недвижимость. База начнет действовать в Москве с 1 января 2022 года.

Гаман уточнил, что ГКО может проводиться в Москве каждые два года, а в последний раз она прошла в 2018 году. Срок следующей оценки был перенесен с 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса. По ее итогам кадастровая стоимость недвижимости увеличится в среднем на 21 процент.

— Государственная кадастровая оценка, согласно федеральному закону № 237, может проводиться в Москве каждые два года. Последний раз она проходила в 2018 году, срок очередного оценочного тура был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 года на 2021-й. По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости — в среднем на 21 процент. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40 процентов. Что касается коммерческих объектов (офисы, ретейл и другие нежилые здания и помещения), то они «подорожают» в кадастровом выражении на 4–8 процентов при росте рыночных показателей в пределах 8–11 процентов, — отметил министр.

С 20 сентября до 4 ноября был доступен предварительный расчет кадастровой стоимости, в который можно было вносить замечания. С учетом поступивших замечаний был подготовлен и утвержден итоговый отчет. Теперь все данные внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

До этого стало известно, что управление Росреестра по городу за три квартала 2021 года приняло 473 233 заявления в электронном формате на регистрацию прав или постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Уточняется, что показатель за указанный период 2021 года превысил общий уровень прошлого года в 1,6 раза, то есть на плюс 60 процентов.