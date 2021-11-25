Второй Всероссийский диктант по энергосбережению пройдет онлайн

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C 18 ноября по 11 декабря 2021 года в онлайн-формате проходит Второй Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ».

Диктант научит грамотному подходу к энергосбережению в доме. Его проводит Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Принять участие и ознакомиться с проведением диктанта можно на сайте energydict.ru.

А с 3 по 7 ноября прошла просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году 2 679 689 человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте. В список лидеров вошли Республика Башкортостан, Москва и Краснодарский край. Из зарубежных стран хороший результат показали Казахстан, Украина и Узбекистан. Диктант провели в смешанном формате. Его можно было написать на официальном сайте проекта или очно, но с соблюдением всех необходимых мер против коронавируса.