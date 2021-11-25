Песков отреагировал на заявление Володина о QR-кодах

Фото: Администрация президента РФ

Все способы получения объективной обратной связи от граждан России по поводу законопроекта о введении QR-кодов приветствуются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о цифровых сертификатах.

24 ноября Володин в личном блоге спросил читателей мнение о законопроекте. За сутки ему удалось собрать почти 315 тысяч комментариев неравнодушных граждан.

— Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что, конечно, это гораздо объективнее и нагляднее показывает реальное настроение, запросы, поддержку или опасение каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. У нас пока планов таких нет, — сказал Песков.

Однако на вопрос об объективности такого сбора мнений Кремль затруднился ответить.

— Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности, но наверняка Володин, который инициировал это обсуждение, или его помощники каким-то образом проанализируют эти комментарии, — передает слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.