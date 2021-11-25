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Законопроект о QR-кодах не набрал нужного числа голосов в парламенте Северной Осетии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Законопроект о QR-кодах не набрал нужного числа голосов в парламенте Северной Осетии
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Федеральный законопроект о введении цифровых сертификатов в общественных местах и на транспорте не набрал необходимого для принятия количества голосов депутатов в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания по региону в четверг, 25 ноября, после заседания.

В ведомстве отметили, что для одобрения проекта необходимо было набрать 35 положительных мнений. Однако за него проголосовали лишь 30 политиков.

— 30 депутатов проголосовали за, против — 12. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов, — передает ТАСС заявление пресс-службы.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

24 ноября Володин в личном блоге попросил читателей поделиться мнением о законопроекте. За сутки ему удалось собрать почти 315 тысяч комментариев неравнодушных граждан.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о цифровых сертификатах. Все способы получения объективной обратной связи от граждан России по поводу законопроекта о введении QR-кодов приветствуются, заявил Песков.

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