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Вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО во время экспедиции для осмотра нефтяной скважины

Илья Ашуров

Происшествия
Вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО во время экспедиции для осмотра нефтяной скважины
Фото: Telegram / 112

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сгорел вертолет Ми-2, который осуществлял экспедиционных полет с целью осмотра нефтяной скважины. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 ноября около 11 утра по московскому времени в 30 километрах от города Покачи.

— Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился один пилот, он успел покинуть кабину. Пассажиры и экипаж (всего 3 человека) доставлены резервным бортом в город Покачи, — говорится в сообщении СК.

Добавляется, что вертолет загорелся на земле. После посадки пилот ожидал пассажиров с включенным двигателем. В какой-то момент вертолет накренился из-за провала колеса шасси — лопасти задели землю и воздушное судно загорелось.

Правоохранители устанавливаю все обстоятельства случившегося.

В конце октября в подмосковной Рузе разбился высокоплан «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика». В результате происшествия погибли два челвоека.

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