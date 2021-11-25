Трихолог назвала цвет, в который вредно красить волосы

Фото: Pexels

Врач-трихолог Анна Ляшенко рассказала, в какой цвет лучше не красить волосы, чтобы сохранить их здоровый вид.

— Лучше не красить волосы в блонд. Светлые красители не бывают без аммиака. Сейчас, конечно, не то, что раньше, когда «Супра» выжигала все на своем пути. Тем не менее, когда мы красим волосы в светлый цвет, они становятся более хрупкими. Волос состоит из слоев. Есть кутикула внешняя и внутренняя. Когда волосы окрашивают в светлый цвет, пористость кутикулы увеличивается на 100 процентов, и волосы становятся более ломкими, — объяснила эксперт в новом выпуске на YouTube-канале «Жиза».

Врач отметила, что на красоту волос влияют питание, стрессы, уход и внешняя среда: морозы и сильный ветер будут сушить их. Крашенным блондинкам необходимо пользоваться уходовыми средствами: кондиционерами, бальзамами, масками и маслами, чтобы напитывать волос и делать его эластичным.

— История блондинок одинаковая у всех: если волосы до пояса, с каждой покраской они будут обламываться все выше и выше. Выход в этом случае только один — это стрижка, — объяснила врач.

Трихолог рассказала, что делать при ковидном облысении.