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Сергей Собянин рассказал о необходимости комплексно развивать промзоны

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о необходимости комплексно развивать промзоны
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Промышленные зоны Москвы нужно развивать комплексно, и сочетать при этом жилую застройку с созданием новых мест приложения труда. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, с помощью федерального закона в столице вводят комплексное развитие территорий. На его основе по кадастровой стоимости выкупается недвижимость у собственников, проектируется застройка и создаются рабочие места.

Затем город выставляет недвижимость на аукцион, чтобы инвесторы и город комплексно ее развивали.

— На сегодняшний день мы наметили сотни гектаров промышленных территорий, которые должны постепенно превращаться в современные комплексные кварталы, чтобы жители могли работать и жить примерно в одном районе, — отметил мэр города.

Он подытожил, что москвичи не должны ездить далеко в центр города, стоять в пробках и испытывать проблемы с экологией, передали на официальном сайте мэра Москвы.

27 октября Сергей Собянин анонсировал старт работ в бывшей промзоне «Южный порт». Там, по словам мэра, сейчас находятся склады и автосервисы, а в будущем появятся современные производства. Власти намерены превратить данную территорию в новый деловой центр Москвы с торговыми центрами, офисами и общественными пространствами. Реконструкция бывшей промзоны, как уточнил глава города, даст Москве более 15 тысяч рабочих мест. «Южный порт» станет новой точкой роста в излучине Москвы-реки, заключил Собянин.

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