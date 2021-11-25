Путин выразил надежду договориться о поставках газа в Сербию

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Президент России Владимир Путин на переговорах с сербским коллегой Александром Вучичем выразил надежду, что страны договорятся о новом контракте на поставки газа.

— Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, — рассказал глава государства.

Москва найдет решение, которое будет приемлемо для «сербских друзей», приводит слова Путина РИА Новости.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

Стране удалось найти около 74 миллионов долларов, которые вскоре поступят на счета «Молдовагаза», заверил чиновник. Молдавии, по его словам, необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрит в финальном чтении 25 ноября.