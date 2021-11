Диетологи назвали продукты, способные замедлить старение мужчин

Фото: pixabay.com

Диетологи посоветовали мужчинам старше 50 лет включить в свой рацион некоторые виды продуктов, которые помогают замедлить старение.

По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн утверждает, что одним к таковым относится авокадо. Его можно добавить в омлет или сделать бутерброд. Специалист отметила, что в авокадо содержится большое количество мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить скачки сахара в крови.

Кроме того, Файн рассказала, что в составе авокадо есть витамины группы B и C, а также антивозрастные антиоксиданты.

— Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин — это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения, — добавила эксперт.

Диетолог Кара Ландау посоветовала мужчинам после 50 лет включать в свой рацион спаржу, которая может защитить от некоторых видов рака. Также в спарже много пребиотиков, способствующих росту полезных бактерий в кишечнике. По ее словам, именно здоровый кишечник способен отсрочить болезни. Спаржу следует употреблять и при депрессии.

Лосось, скумбрия, треска, сельдь и тунец являются отличным источником жирных кислот, отметила специалист по питанию.

Диетолог Марисса Мешулам посоветовала мужчинам есть больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. Для этой цели хорошо подойдут шпинат, капуста и руккола. Они богаты витамином К, оказывающим противовоспалительное действие.

— Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин, — приводит слова Мешулам издание Eat This Not That.

Она добавила, что грецкие орехи улучшают работу мозга.

