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Диетологи назвали продукты, способные замедлить старение мужчин

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи назвали продукты, способные замедлить старение мужчин
Фото: pixabay.com

Диетологи посоветовали мужчинам старше 50 лет включить в свой рацион некоторые виды продуктов, которые помогают замедлить старение.

По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн утверждает, что одним к таковым относится авокадо. Его можно добавить в омлет или сделать бутерброд. Специалист отметила, что в авокадо содержится большое количество мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить скачки сахара в крови.

Кроме того, Файн рассказала, что в составе авокадо есть витамины группы B и C, а также антивозрастные антиоксиданты.

— Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин — это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения, — добавила эксперт.

Диетолог Кара Ландау посоветовала мужчинам после 50 лет включать в свой рацион спаржу, которая может защитить от некоторых видов рака. Также в спарже много пребиотиков, способствующих росту полезных бактерий в кишечнике. По ее словам, именно здоровый кишечник способен отсрочить болезни. Спаржу следует употреблять и при депрессии.

Лосось, скумбрия, треска, сельдь и тунец являются отличным источником жирных кислот, отметила специалист по питанию.

Диетолог Марисса Мешулам посоветовала мужчинам есть больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. Для этой цели хорошо подойдут шпинат, капуста и руккола. Они богаты витамином К, оказывающим противовоспалительное действие.

— Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин, — приводит слова Мешулам издание Eat This Not That.

Она добавила, что грецкие орехи улучшают работу мозга.

До этого ученые рассказали, что элементарные повседневные привычки ускоряют или тормозят процесс старения. Они назвали три привычки, которые значительно снизят риск возрастных заболеваний в будущем. Так, не нужно злоупотреблять сахаром, принимать по 1000 миллиграммов ресвератрола и витамин D.

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