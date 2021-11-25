Посол РФ заявил, что Европа теряет позицию во внешней политике России

Фото: МИД РФ

Европа теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, но это не было выбором Москвы. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в авторском комментарии «Европа на краю?», который был опубликован 25 ноября в австрийской газете Presse.

По словам Любинского, в Австрии осталось незамеченным выступление главы РФ Владимира Путина 18 ноября в МИД России.

Посол отметил, что президент России говорил о темах мировой политики и сотрудничества в рамках СНГ, в Азии, Африке и Латинской Америке.

— Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором, — сообщил посол.

Дипломат отметил, что также Путин предупредил о существовании угрозы распространения дальнейших волн коронавируса, поэтому Россия призвала к реальному сотрудничеству в борьбе с этим вирусом.

Любинский добавил, что Россия также принимает активное участие в урегулировании международных конфликтов, передает ТАСС.

Кроме того, посол заявил, что российская сторона считает удручающими отношения с Североатлантическим альянсом, который приближает свою военную инфраструктуру к границам России, отмечает часто принципиально отличающиеся друг от друга позиции и интересы России и США, однако столица открыта для диалога.

18 ноября Путин также заявил, что Россия является миролюбивым государством, а концепция внешней политики будет дорожной картой для МИД. Конституция страны, по его словам, закрепляет такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям предков.