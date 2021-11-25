Лукашенко пожелал мужества близким погибших шахтеров в Кузбассе

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с инцидентом на шахте в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе лидера в четверг, 25 ноября.

— От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унесшей жизни горняков, — написал глава государства.

Лукашенко пожелал мужества и стойкости родным погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, отмечается на сайте администрации Белоруссии.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших в результате задымления.