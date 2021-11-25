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Число многодетных семей в Подмосковье выросло в три раза с 2013 года

Ирина Игнатенко

Общество
Число многодетных семей в Подмосковье выросло в три раза с 2013 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число многодетных семей в Московской области с 2013 года выросло в три раза и почти достигло 91 тысячи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Мы всегда сравниваем — было, стало, что мы прошли. В 2013 году в Московской области было 30,5 тысячи многодетных семей. Сейчас заканчивается 2021 год. Многодетных семей у нас почти 91 тысяча, — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что все льготы и выплаты для многодетных семей на федеральном и региональном уровнях должны быть автоматизированы, чтобы не возникало хлопот и проблем с их оформлением, передает РИАМО.

Число льгот и выплат для многодетных семей постепенно растет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что за текущий год в Московской области закрылись все детские дома. В 2013 году в Московской области было 44 детских дома. Теперь дети-сироты воспитываются в приемных семьях.

Он добавил, что в подмосковных учреждениях всегда работали только самые заботливые и внимательные воспитатели. Однако лучше, чтобы детских домов не было совсем.

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