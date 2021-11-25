«Ужасающая мутация»: иммуногенетик объяснил, почему меняется COVID-19

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Учебные из Великобритании предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который опаснее всех других из-за наличия самого большого числа мутаций. Штамм с научным названием B.1.1.529 устойчив к вакцине и содержит 32 мутации. Сейчас зафиксированы 10 заболевших — в Ботсване, ЮАР и в Гонконге.

Игорь Кашаба, врач-педиатр, иммуногенетик, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, является ли человек виновником мутации вируса и будет ли новая вакцина адаптироваться под новые штаммы.

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Почему мутирует COVID-19

— Британские ученые — это уже мем. Я бы не обращал большого внимания на такие формулировки, как «ужасающая мутация». Определить, насколько эта мутация имеет критическое значение для человека, можно только при распространении. А в лабораторных условиях ни один ученый такую формулировку применять не будет, — считает доктор.

Он отметил, что последние публикации в медицинских журналах говорят о том, что Африка является полигоном, где возникают вакциноустойчивые штаммы.

— Каждая передача вируса от человека к человеку приводит к его ослаблению. С точки зрения физиологии мутация не должна усиливать вирус, — добавил эксперт.

Считается, что новый штамм ковида более опасный и агрессивный.