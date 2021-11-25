Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря

Фото: Вечерняя Москва

Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут бесплатно посещать музей в любой день с 1 декабря. Об этом рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

— Также в каждый третий четверг месяца свободный вход в музей будет для пенсионеров, студентов, многодетных семей, военнослужащих, работников других музеев и других льготных категорий, — сообщил генеральный директор.

Пиотровский отметил, что музей в плане льготного посещения полностью возвращается к условиям, которые были до пандемии.

— Кроме федеральных льготников, все расходы по льготам платятся музеем из своего кармана, — заявил Михаил Пиотровский.

Пиотровский добавил, что, по наблюдениям Эрмитажа, каждый третий четверг месяца, когда действует бесплатное посещение для льготных категорий, является днем с самой низкой посещаемостью, передает РИА Новости.

27 октября Эрмитаж написал в прокуратуру Санкт-Петербурга заявление с просьбой проверить действия посетителя, который разместил на стене музея свое фото, где он изображен в роли участника Отечественной войны 1812 года.