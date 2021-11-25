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Онколог назвал три основных симптома рака легких

Анастасия Колоскова

Общество
Онколог назвал три основных симптома рака легких
Фото: Пресс-служба Госдумы

Осиплость голоса, кашель и одышка являются главными признаками злокачественного поражения легких. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов.

— Осиплость голоса без причины — самый характерный признак. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19, — отметил специалист.

По его словам, рак легкого относится к самым распространенным видам рака как в России, так и во всем мире.

Специалист добавил, что заболевание отличается коварством, так как в 90 процентах случаев проявляет себя лишь на поздних стадиях.

— Чаще всего рак легкого встречается у возрастных пациентов, старше 55 лет, — приводит слова медика издание «Газета.ru».

Основными факторами риска онколог назвал генетическую предрасположенность, курение частое вдыхание вредных веществ. Также Давыдов порекомендовал людям пожилого возраста в качестве профилактики ежегодно делать КТ легких.

До этого ученые из европейского фонда Lung установили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о зарождении в организме раковой опухоли.

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