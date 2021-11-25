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Поток туристов в Петербург может вырасти в новогодние дни

Ирина Игнатенко

Общество
Поток туристов в Петербург может вырасти в новогодние дни
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Петербургу стоит ожидать увеличения туристического потока в дни новогодних праздников. Об этом сообщила заместитель председателя по развитию туризма Юлия Кузенская.

— Сложно прогнозировать, но если брать за отчетный период 2020 год, то, конечно, туристов будет больше при условии соблюдения всех эпидемиологических мер, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

Всего в городе планируют провести более 300 праздничных мероприятий в период новогодних праздников.

Праздничное оформление города завершат 20 декабря. Всего установят более 3800 элементов декора, на Дворцовой площади поставят живую ель. С 18 декабря по 9 января на Манежной площади пройдет традиционная рождественская ярмарка.

К 6 декабря новые светящиеся украшения в имперском стиле — в виде цветов и короны Российской империи — появятся на Невском проспекте от площади Восстания до Дворцовой.

Ранее сообщалось, что двадцатиметровый новогодний шар установили на Поклонной горе в Москве. Елочный шар на Кутузовском впечатляет своими размерами: при диаметре 17 метров и высоте 20 метров его вес составляет 35 тонн.

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