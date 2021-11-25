Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, как выбрать автомобильные дворники

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, как выбрать автомобильные дворники
Фото: pixabay.com

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как выбрать автомобильные дворники.

Практика показывает, что прямой зависимости качества дворников от их цены нет, отмечает эксперт. Но нужно помнить, что менять дворники нужно довольно часто.

— К сожалению или к счастью, здесь работает простое правило: щетки надо менять периодически, лучше раз в сезон. Пока дворники новые, они не только хорошо очищают, но и не царапают стекло, — отметил он в комментарии Nation news.

Что касается стоимости, здесь актуально правило золотой середины. Самые дешевые дворники точно окажутся плохими, а самые дорогие часто просто не оправдывают ожиданий.

Эксперт отметил, что для российских погодных условий лучше всего подойдет бескаркасная конструкция.

Также необходимо ставить щетки по размеру. Если поставить более короткие, они не будут чистить площадь, которую должны, а более длинные могут цеплять друг друга либо уплотнение лобового стекла.

До этого автоэксперт рассказал, как выбрать огнетушитель для автомобиля. По мнению автоэксперта, объем огнетушителя в 5–7 литров является оптимальным.

Читайте также:
Погода Автоэксперты Автомобили
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте