Эксперт рассказал, как выбрать автомобильные дворники

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Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как выбрать автомобильные дворники.

Практика показывает, что прямой зависимости качества дворников от их цены нет, отмечает эксперт. Но нужно помнить, что менять дворники нужно довольно часто.

— К сожалению или к счастью, здесь работает простое правило: щетки надо менять периодически, лучше раз в сезон. Пока дворники новые, они не только хорошо очищают, но и не царапают стекло, — отметил он в комментарии Nation news.

Что касается стоимости, здесь актуально правило золотой середины. Самые дешевые дворники точно окажутся плохими, а самые дорогие часто просто не оправдывают ожиданий.

Эксперт отметил, что для российских погодных условий лучше всего подойдет бескаркасная конструкция.

Также необходимо ставить щетки по размеру. Если поставить более короткие, они не будут чистить площадь, которую должны, а более длинные могут цеплять друг друга либо уплотнение лобового стекла.

До этого автоэксперт рассказал, как выбрать огнетушитель для автомобиля. По мнению автоэксперта, объем огнетушителя в 5–7 литров является оптимальным.