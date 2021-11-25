Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Звезда фильмов о Гарри Поттере встретится с поклонниками в Москве на Comics Con

Дарья Чентаева

Общество
Звезда фильмов о Гарри Поттере встретится с поклонниками в Москве на Comics Con
Фото: instagram/t22felton

Британский актер Том Фелтон, который получил широкую известность благодаря роли Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, встретится с поклонниками в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который состоится в столице 18 и 19 декабря. Об этом рассказали в четверг, 25 ноября, организаторы события.

— Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома «Гарри Поттер», — сообщил продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков.

Том Фелтон станет участником двух дней Bubble Comics Con. Актер выступит на сцене, побеседует с фанатами и раздаст автографы, передает ТАСС.

— Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале, — заключила организатор Татьяна Селиверова.

24 сентября сообщалось, что звезда фильмов о Гарри Поттере потерял сознание на матче по гольфу в американском штате Висконсин.

В августе еще один инцидент, связанный со знаменитыми фильмами о мальчике-волшебнике, произошел в Эдинбурге. Кафе, где писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере, частично сгорело в результате пожара. Поклонники называют заведение «местом рождения» мальчика со шрамом на лбу.

Читайте также:
Актеры Москва Гарри Поттер
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте