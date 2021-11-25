Звезда фильмов о Гарри Поттере встретится с поклонниками в Москве на Comics Con

Фото: instagram/t22felton

Британский актер Том Фелтон, который получил широкую известность благодаря роли Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, встретится с поклонниками в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который состоится в столице 18 и 19 декабря. Об этом рассказали в четверг, 25 ноября, организаторы события.

— Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома «Гарри Поттер», — сообщил продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков.

Том Фелтон станет участником двух дней Bubble Comics Con. Актер выступит на сцене, побеседует с фанатами и раздаст автографы, передает ТАСС.

— Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале, — заключила организатор Татьяна Селиверова.

24 сентября сообщалось, что звезда фильмов о Гарри Поттере потерял сознание на матче по гольфу в американском штате Висконсин.

В августе еще один инцидент, связанный со знаменитыми фильмами о мальчике-волшебнике, произошел в Эдинбурге. Кафе, где писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере, частично сгорело в результате пожара. Поклонники называют заведение «местом рождения» мальчика со шрамом на лбу.