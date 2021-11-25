Отряд спасателей пропал при поисках шахтеров в Кемеровской области

Фото: СК РФ

Отряд горноспасателей пропал в ходе поисков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в МЧС России в четверг, 25 ноября.

— Около 15:00 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь, — говорится в сообщении.

Министерство не уточнило число пропавших спасателей. Их поисками занимаются специалисты, отмечает РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших в результате задымления.