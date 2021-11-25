В Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ подразумевает законодательные изменения

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Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) подразумевает изменения на законодательном уровне. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

— Мы строго действуем в соответствии с существующей законодательной базой. Если на этом уровне будут приниматься какие-то изменения, мы, конечно же, должны будем их исполнять и контролировать, чтобы это исполнение было четким, объективным и своевременным, — заявил Музаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Во вторник, 23 ноября, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил мнение, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить, поскольку он является для школьников «настоящей пыткой».

20 ноября стало известно, что Бастрыкин планирует встретиться с актрисой Светланой Светличной, чтобы обсудить с ней «духовно-нравственное и культурное развитие» учащихся образовательных учреждений Следственного комитета.