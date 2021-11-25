Пешеход погиб в результате аварии в Новой Москве

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краснопахорское, улица сельская Карта всех событий

Мужчина-пешеход погиб в результате ДТП в селе Былово поселения Краснопахорское в Новой Москве. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на улице Сельская. Водитель машины «Ниссан Кашкай» наехала на мужчину в возрасте 58 лет, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина скончался.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и следователи, подытожили в ведомстве.

Ночью 25 ноября на юге столицы произошло ДТП с участием четырех машин. Автомобили столкнулись в районе дома 11, строение 32, на улице Орджоникидзе. В результате случившегося были перекрыты несколько полос Третьего транспортного кольца.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.