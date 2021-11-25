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Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 11с32 Карта всех событий

На юге столицы произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома 11, строение 32, на улице Орджоникидзе.

— Перекрыто несколько полос Третьего транспортного кольца, — отметил источник «ВМ».

На месте происшествия работают оперативные службы.

24 ноября «Газель» опрокинулась на проезжую часть на МКАД в районе Реутова. Водитель «газели» не справился с управлением и врезался в ограждение на внутренней стороне МКАД.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

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